Зеленский на встрече с бизнесменами в США сообщил о готовности к приватизации Приватбанка

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями американского бизнеса заявил, что Киев готов к приватизации Приватбанка. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства в среду.

"Президент напомнил и о банковской реформе и готовности к приватизации одного из крупнейших банков на Украине - Приватбанка, реформе государственного концерна "Укроборонпром", о энергетических проектах и "зеленом" курсе", - указано в сообщении.

Отмечается, что с американской стороны в переговорах принимали участие финансовые, энергетические компании, а также компании, которые работают в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях. Зеленский сообщил на встрече, что Киеву нужна "хорошая поддержка со стороны крупных компаний".

В декабре 2016 года по предложению Национального банка Украины и акционеров Приватбанка правительство страны приняло решение национализировать крупнейшую финорганизацию на Украине.

Бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица подали в различные суды иски с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. Международный валютный фонд ранее требовал от властей Украины не допустить возвращение Приватбанка прежним владельцам в качестве условия предоставления дальнейших кредитов.

Осенью прошлого года Министерство финансов Украины предложило швейцарским банкам принять участие в приватизации крупнейших государственных банков страны, среди которых Приватбанк.