"Россети" намерены наращивать междисциплинарные компетенции персонала

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Россети" интересуются привлечением молодых специалистов не только по традиционным для компании специальностям, но и по межотраслевым, чтобы расширить свои компетенции. Для этого "Россети" участвуют и развивают совместные проекты с ведущими вузами России, инвестируют в материальную базу институтов, сообщил первый заместитель генерального директора - исполнительный директор "Россетей" Андрей Муров, выступая на открытии Центра оценки и развития управленческих компетенций в МЭИ.

"Видим необходимость как в качественной профессиональной подготовке на стыке традиционных областей энергетики, так и в плоскости межотраслевых компетенций. Среди них - проектирование инфраструктуры "умных" городов, развитие VR, оценка нематериальных активов и многое другое", - сказал он.

"Это достаточно уникальные сферы, и именно поэтому создаются совместные программы с вузами. Мы непосредственно участвуем в образовательном процессе, инвестируем в материальную базу институтов. Уверен, что эти усилия позволят покрыть новые кадровые потребности отрасли", - добавил исполнительный директор "Россетей".

Муров напомнил, что "Россети" - одна из крупнейших в России компаний по числу работников, в ней трудятся порядка 220 тыс. сотрудников. "Для нас крайне актуально привлечение в команду молодых грамотных специалистов, способных решать современные задачи", - подчеркнул он.

В среду, например, "Россети" приняли участие в церемонии открытия центра по оценке и развитии управленческих компетенций, который реализует АНО "Россия - страна возможностей" на базе НИУ "МЭИ" - ключевого партнера компании в области подготовки кадров.

В рамках этого проекта студенты и молодые специалисты смогут пройти тестирование для определения своих навыков, по итогам которого будут формироваться личные образовательные траектории и определяться необходимые учебные программы.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.