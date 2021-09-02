США и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере торговли

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо и первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко в среду подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании, в котором выделены области для "обновленного сотрудничества в сфере торговли". Об этом сообщается в пресс-релизе американского Минторга.

"Меморандум также отмечает поддержку США усилий Украины по улучшению делового и инвестиционного климата в стране, что может помочь расширению торговых связей между США и Украиной. Конкретные меры включают усиление борьбы Украины с коррупцией, повышение эффективности и независимости судебной системы, усиление защиты права интеллектуальной собственности и осуществление реформ корпоративного управления", - говорится в сообщении.