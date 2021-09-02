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Госдеп подтвердил договоренности США и Украины о межгосударственной линии защищенной связи

Она будет работать круглосуточно, говорится в заявлении ведомства

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон и Киев договорились об установлении линии защищенной межгосударственной связи. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду внешнеполитическим ведомством США.

Как следует из документа, линия будет работать круглосуточно. Она предназначена, в частности, для "снижения рисков", связанных с вооруженными конфликтом.

Ранее в среду администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины заявила о подписании с Госдепартаментом соглашения о создании межгосударственной линии защищенной связи.

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