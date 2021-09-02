США и Украина продлили соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Украина продлили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий, оно вступило в силу в среду. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

Как отмечают в ведомстве, за последние 20 лет благодаря сотрудничеству в этих сферах удалось "добиться прогресса с точки зрения потребностей Украины в устойчивой энергии, модернизировав при этом ее атомную инфраструктуру для снижения ее углеродного следа", достичь "укрепления кибербезопасности критически важных сетей", а также "поддержать цели Украины, направленные на сокращение выбросов парниковых газов".

"Мы будем продолжать искать пути углублять наше сотрудничество в сфере энергетики, медико-биологических наук, а также биотехнологий за счет углубления наших связей на уровне университетов и правительства", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее в среду в Белом доме состоялись переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Как сообщил Белый дом, встреча продолжалась более двух часов.