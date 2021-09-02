Систему сбора данных о северном завозе планируют запустить до конца 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Создание цифровой системы сбора данных о северном завозе, разработанной ФАНУ "Востокгосплан" совместно с Минвостокразвития России, планируется завершить до конца года. Об этом ТАСС сообщил директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов на полях Восточного экономического форума.

Ранее сообщалось, что пилотным регионом для тестирования системы станет Якутия. "Цифровой двойник" северного завоза - это цифровая модель, которая объединит в единую систему всех участников северного завоза: 25 регионов, более 300 судов, грузы объемом более 3 млн т в год. Система позволит существенно снизить издержки регионов на осуществление северного завоза за счет оптимизации логистики, повысить надежность поставок и качество жизни северян.

"Первый этап [создание системы по сбору данных] мы реализуем до конца текущего года. К этому времени у нас будет сформирована база данных, модель северного завоза для всех регионов. А в следующем году эта система уже может быть использована частично для планирования северного завоза не только в Якутии, но и в других регионах страны", - сказал Кузнецов.

Социальный эффект

Проект по созданию "цифрового двойника" северного завоза направили на решение наиболее острых проблем северного завоза, которые зачастую приводят к срыву поставок и росту цен на продукцию - это неэффективная логистика, а также отсутствие актуальной статистики в режиме реального времени. По предварительным расчетам, при реализации проекта ожидается сокращение затрат на северный завоз примерно на 20-30%. Кроме этого, произойдет снижение объемов самого "северного завоза" за счет постепенного перехода на частичное самообеспечение.

Как считают в "Востокгосплане", благодаря новой системе появятся возможности планирования, отслеживания и контроля логистических цепей поставок, повысится транспарентность перевозок. Появится и возможность оценки экологических рисков.

Среди других экономических эффектов "цифрового двойника" Кузнецов отметил повышение прозрачности процессов, уровня вовлеченности местного бизнеса, снижение себестоимости производства, повышение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов.

"Стоит подчеркнуть, что ожидается и социальный эффект от внедрения новой системы. Речь идет о повышении продовольственной и энергетической обеспеченности и расширении ассортимента завозимых товаров, снижении стоимости продукции для потребителя. И наша конечная цель - это повышение качества жизни жителей отдаленных районов", - отметил собеседник агентства.

Среди других ожидаемых эффектов эксперты называют сокращение ущерба от риска сбоя поставок, повышение уровня управляемости организацией северного завоза, сокращение сбоев энергоснабжения.

Пилотный регион

Якутия стала пилотным регионом в проекте по цифровизации северного завоза. Стоимость создания цифровой системы для региона составляет до 130 млн рублей. "Реализация проекта позволит оперативно управлять логистическими цепями поставок социально значимых товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, принесет значимый экономический и социальный эффект, будет способствовать повышению качества жизни северян", - пояснил Кузнецов.

По его словам, комплекс мер, по предварительным оценкам, позволит сократить транспортные затраты на северный завоз в Якутии в среднем в два раза. Это также позволит существенно сэкономить на транспортных затратах.

Модернизация системы северного завоза предполагает эксплуатацию альтернативных видов транспорта - беспилотных летательных аппаратов, глиссирующих судов, снегоходов-аэросаней и их комбинаций. Это позволит обеспечить круглогодичное транспортное сообщения между удаленными территориями.

"Мы поставили первую самую главную задачу при создании этой системы - это прозрачность всех процессов, связанных с северным завозом. Важно, чтобы существовала единая статистическая система, предусматривающая возможности мониторинга на федеральном и региональном уровнях. Нельзя управлять тем, что ты не измеряешь и когда у тебя нет информации. Когда информация будет собрана благодаря нашей системе, появится возможность проанализировать ситуацию, отследить каким образом снизить стоимость завоза за счет оптимизации логистических цепочек, за счет создания новых логистических центров", - пояснил Кузнецов.

Кроме того, Востокгосплан совместно с Минвостокразвития России и в партнерстве с ВЭБ.РФ разработал еще одну цифровую систему ArcticLabs - проект, позволяющий детально моделировать экономику арктических регионов, анализировать транспортные связи, производство, добычу полезных ископаемых и другие параметры. Ее основой станет цифровой двойник Северного морского пути - динамическая математическая модель, позволяющая разрабатывать сценарии развития как всей Арктики, так и отдельных территорий, логистических маршрутов.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.