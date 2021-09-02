Эксперт: бизнес не сможет повлиять на сроки введения новой концепции РОП в России

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новая концепция расширенной ответственности производителя (РОП) будет введена с 2022 года, несмотря на критику со стороны бизнес-сообщества. Аргументы противников являются необоснованными, заявил ТАСС глава компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в "серую зону", а также "с большой долей вероятности" может привести к пустым полкам в магазинах.

"Я думаю, нет. <…> С 2022 года мы выступаем достаточно последовательными сторонниками того, что расширенная ответственность производителя должна заработать", - сообщил он, отвечая на вопрос в кулуарах "Восточного экономического форума" (ВЭФ), есть ли шансы у противников введения РОП из бизнеса сорвать запланированные сроки введения.

Буцаев считает, что аргументы против введения РОП, которые озвучивают противники, не являются состоятельными. Главный аргумент о том, что такая инициатива приведет к росту цен на товары, является ошибочным прогнозом.

"Аргументы у них не меняются. <…> В случае, если начнут РОП взымать как положено, [противники считают,] якобы это повлечет увеличение стоимости товаров, чему мы не находим подтверждение. Самое удивительное для нас, что об этом говорят те международные компании, которые в других юрисдикциях такие обязательства выполняют в полном объеме, и это никак не сказывается на их конкурентной способности и на потребительском спросе", - рассказал Буцаев.

О расширенной ответственности по-новому

Предполагается, что новые правила РОП за утилизацию товаров и упаковки вступят в силу с 2022 года. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.