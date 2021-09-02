Трутнев: дополнительные доходы от преференциальных зон ДФО составили 43 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Доходы в бюджет от деятельности предприятий в преференциальных зонах Дальнего Востока составили 123,1 млрд рублей, 43 млрд из которых - дополнительные поступления в казну. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"На создание преференциальных зон на Дальнем Востоке общие затраты с учетом строительства, инфраструктуры, всех налоговых льгот за эти годы составили 81 млрд рублей, а доходы бюджета от деятельности предприятий несмотря на то, что предприятия работали в режиме льгот, составили 123,1 млрд. То есть 43 млрд мы уже получили дополнительные доходы в бюджет, покрыв полностью расходы", - сказал Трутнев на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики" в рамках Восточного экономического форума.

Он отметил, что развитие Дальнего Востока рассматривается как быстроокупаемый и высокорентабельный проект.

"Индекс промышленного производства в ДФО в два раза выше всероссийского. Объем накопленных инвестиций в ДФО составил $80 млрд. Создана 81 тыс. рабочих мест, до конца года это будет 84 тыс. Новых предприятий уже построено 417", - добавил Трутнев.

Вице-премьер подчеркнул, что инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке превышают на 39% среднероссийский уровень. Темпы роста валового регионального продукта возросли в два раза, начиная с 2013 года, добавил он.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.