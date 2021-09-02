Катырин: специалисты из стран АСЕАН могли бы помочь в развитии городов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты стран АСЕАН могли бы войти в проекты по развитию городов, которые реализуются на российском Дальнем Востоке. Такое мнение высказал в четверг глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

"Я думаю, можно было бы в этом плане [развитии городов] вместе поработать. Пригласить коллег, которые уже нашли решения, в наши проекты, наши города. Тем более, что на Дальнем Востоке эта тема приобретает достаточно серьезный характер", - сказал Катырин на сессии "Бизнес-диалог "Россия - АСЕАН", которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, речь идет о помощи в создании в городах Дальнего Востока комфортных условий для жизни граждан и деятельности предпринимателей. "Здесь огромный пласт нерешенных проблем, вопросов, и они тоже совпадают с [интересами] наших коллег из стран АСЕАН", - отметил глава ТПП РФ.

Он предложил сконцентрировать работу в этом направлении на создании инфраструктуры внутри городов, строительстве современного жилья, обеспечении обслуживания, улучшении условий для ведения бизнеса.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. За время сотрудничества между Россией и членами АСЕАН была сформирована многоуровневая система механизмов взаимодействия. Помимо саммитов, это министерские встречи, Совместный комитет сотрудничества России и АСЕАН, Совместный планово-распорядительный комитет, Финансовый фонд диалогового партнерства России - АСЕАН и Деловой совет Россия - АСЕАН.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.