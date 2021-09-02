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Пандемия COVID-19
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Мьянма ведет с российской стороной переговоры по поставкам вакцин от коронавируса

Министр планирования, финансов и промышленности республики Вин Шейн добавил, что говорить о каких-либо результатах переговоров пока рано

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Мьянма рассчитывает договориться о поставках вакцин от коронавируса из РФ, стороны в настоящее время обсуждают этот вопрос. Об этом заявил в четверг ТАСС министр планирования, финансов и промышленности республики Вин Шейн на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это очень хорошее время для нас, поскольку сейчас мы пытаемся получить вакцины, что очень важно для Мьянмы, - сказал Вин Шейн, отвечая на вопрос о двустороннем сотрудничестве в борьбе с пандемией. - Россия сейчас помогает в этом вопросе. Мы ведем переговоры по поставкам вакцин из РФ". Министр добавил, что говорить о каких-либо результатах переговоров пока рано, стороны находятся в процессе обсуждения.

Теги
РоссияМьянмаПандемия COVID-19
Восточный экономический форум
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