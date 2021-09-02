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Восточный экономический форум

Первый автоматизированный гибридный энергокомплекс ввели в поселке на севере Якутии

До 2024 года планируется модернизировать дизельные электростанции еще в 71 населенном пункте

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Первая автоматизированная гибридная электростанция, использующая дизельное топливо и солнечную энергию, начала работу в поселке Улахан-Кюель (Табалах) на севере Якутии. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства экономики.

Проект реализовало ООО "Комплексные энергетические решения" при содействии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Задачу по формированию устойчивой генерации для удаленных территорий поставил в своем указе о национальных целях развития до 2024 года президент России Владимир Путин.

"Мощность электростанции составляет 1125 кВт, включая солнечную генерацию 400 кВт. Таким образом, проект позволит сократить потребление топлива до 30% от текущих значений", - рассказали в пресс-службе.

Элементы каждого энергокомплекса объединят автоматизированной системой управления, обеспечивающей наиболее эффективную работу с минимизацией потребления топлива. "Благодаря вводу гибридной электростанции жители смогут получить более дешевую, экологически чистую и стабильную электроэнергию. До 2024 года мы планируем аналогичным образом модернизировать дизельные электростанции еще в 71 населенном пункте, что повысит качество жизни населения в отдаленных территориях", - процитировали в пресс-службе главу Якутии Айсена Николаева.

Строительство подобных гибридных электростанций запланировали еще в 71 населенном пункте республики. До конца 2022 года построят и введут в эксплуатацию энергокомплексы в пяти северных населенных пунктах Якутии.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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РоссияЯкутияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
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