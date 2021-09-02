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Восточный экономический форум

"Аэропорты регионов" и Корпорация развития Камчатки подписали соглашение о сотрудничестве

Планируется построить пассажирский терминал для обслуживания внутрироссийских и международных рейсов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Управляющая компания "Аэропорты регионов" на Восточном экономическом форуме заключила с Корпорацией развития Камчатского края двустороннее соглашение о сотрудничестве по развитию транспортно-логистической инфраструктуры полуострова, сообщается на сайте аэропорта Петропавловска-Камчатского.

"Соглашение закрепляет намерения сторон развивать инфраструктуру Камчатского края как крупного международного транспортно-логистического узла. Документ предусматривает развитие пассажирских перевозок и увеличение пассажиропотока на территории Камчатского края, повышение качества и доступности транспортных услуг на основе общепризнанных международных стандартов, подготовку и повышение квалификации специалистов в области транспорта, а также взаимодействие в проведении научных исследований, использовании научных достижений и передовых технологий на транспорте, развитии интеллектуальных транспортных систем", - говорится в сообщении.

УК "Аэропорты регионов" проводит комплексную модернизацию аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), в рамках которой построят пассажирский терминал площадью 50 тыс. кв. м для обслуживания внутрироссийских и международных рейсов пропускной способностью 1 145 пассажиров в час.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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РоссияВосточный экономический форум
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