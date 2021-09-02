Более 37 тыс. кв. м жилья введут в строящемся квартале якутского Нерюнгри

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Девять многоквартирных домов общей площадью более 37 тыс. кв. м построят в квартале "Р" города Нерюнгри для обеспечения жильем сотрудников угледобывающей компании "Колмар". Об этом ТАСС сообщила в четверг в рамках VI Восточного экономического форума председатель совета директоров АО "Колмар Груп" Анна Цивилева.

"Сейчас проект находится в активной стадии - ведется строительство первых двух многоквартирных домов общей площадью более 11 тыс. кв. м. До конца года планируем их сдать. К 2023 году построим еще четыре многоквартирных дома общей площадью 14,5 тыс. кв. м. Третьим этапом станет строительство трех домов к 2024 году площадью 11,5 тыс. кв. м", - сказала Цивилева.

В свою очередь гендиректор ООО "УК "Колмар" Артем Левин на сессии ВЭФ, посвященной перспективам российского рынка труда, сообщил, что сотрудники компании получают адресную помощь для приобретения жилья в Нерюнгри. Так, по инициативе "Колмара" и при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока Якутия вошла в программу "Трудовая мобильность", благодаря которой за два года 22 человека получили помощь в приобретении жилья. Кроме того, компания размещает сотрудников и их семей в собственных общежитиях или частично компенсирует аренду жилья.

"Отметим, четыре года назад численность сотрудников компании "Колмар" составляла чуть более 1,5 тыс. человек. В 2020 году кадровый состав компании составил более 5 тыс. человек, в 2021 кадровый состав компании составит более 6 тыс. человек. В 2022 году компания планирует привлечь в свои ряды еще порядка 1,5 тыс. сотрудников", - отметил Левин.

Ранее сообщалось, что строительство квартала "Р" в Нерюнгри, которое позволит обеспечить жильем сотрудников угледобывающей компании "Колмар", началось в 2020 году. Квартал позволит обеспечить жильем около 2 тыс. семей: его планируют построить в четыре очереди. В микрорайоне также построят детсад, школу, ТЦ, магазины первой необходимости.

О компании

Угледобывающая компания "Колмар" является якорным резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд т угля. Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского месторождений. Общий объем инвестиций - более 72 млрд рублей, при этом будет создано более 4 тыс. рабочих мест.