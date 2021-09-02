Власти Тувы рассчитывают, что освоение Кара-Бельдырского месторождения удвоит доходы казны

ТАСС, 2 сентября. Освоение Кара-Бельдырского месторождения рудного золота, расположенного на территории Каа-Хемского района Тувы, удвоит собственные доходы республики. Об этом ТАСС сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг.

"Для нас важно, чтобы Кара-Бельдырское месторождение заработало. Там [ожидается] примерно до 8 млрд рублей налоговых отчислений в наш бюджет. Это очень значительные средства - сейчас собственные доходы бюджета региона около 8 млрд рублей. Ожидается создание почти 810 рабочих мест, рассчитываем, что до 70% из них займут наши жители", - сказал Ховалыг.

По его словам, освоение месторождения связано со строительством новой ЛЭП в Туву, которое сейчас рассматривается на федеральном уровне. Одно из ответвлений от нее может пойти на Кара-Бельдыр и другие месторождения.

Право на разработку месторождения принадлежит шведской Auriant Mining, осваивающей также Тарданское месторождение золота. В 2020 году добыча золота на Тарданском месторождении выросла в 1,5 раза, до 952 кг.