{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум

ВЭБ.РФ рассчитывает в декабре запустить информационную систему "ГеоВЭБ"

Система оценивает влияние инвестиционных проектов на национальные цели развития

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Информационная система "ГеоВЭБ", оценивающая влияние инвестиционных проектов на национальные цели развития, должна заработать в декабре, сообщила в четверг главный управляющий директор по направлениям МСП и закупок ВЭБ.РФ Марина Романова.

"Мы создаем информационную систему, уже запускаем ее в декабре, которая называется "ГеоВЭБ", в которую вложено более 200 показателей социально-экономического развития, 100 статистических показателей, панельные обследования, информационные данные и данные около 8 млн бухгалтерских балансов, которые собраны с 2000 года. Таким образом, на основе внедряемых алгоритмов принятия решения и научных подходов мы на основе ретроспективных данных строим прогноз до 2030 года", - сказала она на сессии "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока", которая проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Романовой, в систему включены 100 городов, в планах ее расширение. Она отметила, что ресурс "позволит проводить аналитические исследования [о том], какой инвестиционный вклад какой проект может оказать наибольший эффект в городе, на поставленные национальные цели развития".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
Приамурье предлагает передавать мелиоративные системы на баланс России для восстановления
По словам министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова, работающие мелиорации были в советское время
Читать полностью