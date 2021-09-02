ВЭБ.РФ рассчитывает в декабре запустить информационную систему "ГеоВЭБ"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Информационная система "ГеоВЭБ", оценивающая влияние инвестиционных проектов на национальные цели развития, должна заработать в декабре, сообщила в четверг главный управляющий директор по направлениям МСП и закупок ВЭБ.РФ Марина Романова.

"Мы создаем информационную систему, уже запускаем ее в декабре, которая называется "ГеоВЭБ", в которую вложено более 200 показателей социально-экономического развития, 100 статистических показателей, панельные обследования, информационные данные и данные около 8 млн бухгалтерских балансов, которые собраны с 2000 года. Таким образом, на основе внедряемых алгоритмов принятия решения и научных подходов мы на основе ретроспективных данных строим прогноз до 2030 года", - сказала она на сессии "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока", которая проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Романовой, в систему включены 100 городов, в планах ее расширение. Она отметила, что ресурс "позволит проводить аналитические исследования [о том], какой инвестиционный вклад какой проект может оказать наибольший эффект в городе, на поставленные национальные цели развития".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.