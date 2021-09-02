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Восточный экономический форум

Ростуризм подготовил стратегию круизного туризма

В общем объеме мирового круизного рынка доля России составляет менее 2%

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ростуризм разработал стратегию круизного туризма и планирует внести ее на утверждение в правительство РФ в ближайшее время. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме.

"Ростуризм подготовил стратегию по развитию круизного туризма, которая практически со всеми ФОИВами [федеральные органы исполнительной власти] согласована, остаются буквально несколько ФОИВов. Сразу после этого внесем документ в правительство на утверждение. Соответственно, после этого будет принята дорожная карта, которая закрепит эти решения", - сказала она.

В общем объеме мирового круизного рынка доля России составляет менее 2%.

"Нам точно есть куда расти и куда стремиться. Три основных блока проблем есть. На первое место поставлю нормативно-правовое регулирование, у нас 41 нормативно-правовой акт регулирует развитие туризма сегодня, и практически каждый из них требует изменений. Мы сформулировали эти изменения и также направили в ФОИВы на согласование. Это будет большая совместная работа с министерствами и ведомствами, в том числе силовыми", - добавила глава Ростуризма.

Вторую и третью проблему составляют инфраструктура и спрос. Так, малое количество причальной инфраструктуры не позволяет формировать непродолжительные туры. "В мире средняя продолжительность туров - неделя, а у нас - две. Потому что у нас нет возможностей из-за недостатка причальной инфраструктуры формировать короткие поездки, и это тоже влияет на спрос", - пояснила Догузова.

Она также отметила важность досуга на берегу, наличия музеев и ресторанов.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияДогузова, Зарина ВалерьевнаВосточный экономический форум
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