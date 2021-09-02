Власти Камчатки на ВЭФ договорились с компанией Duracell о вывозе использованных батареек

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Компания Duracell будет вывозить с Камчатки использованные батарейки - соответствующая договоренность была достигнута на полях Восточного экономического форума, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"С компанией Duracell договорились о вывозе использованных батареек с полуострова. Крупнейший производитель берет на себя расходы по транспортировке и утилизации, а также окажет содействие в оснащении контейнерами для сбора батареек. Особое внимание будем уделять подключению школ к этой экологической акции", - написал Солодов.

На Камчатке установили экобоксы для сбора использованных батареек, однако их переработка на полуострове ведется в ограниченном количестве.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.