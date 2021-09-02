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Строительство железной дороги в Туву зависит от пропускной способности БАМ

В начале августа началась реконструкция Байкало-Амурской магистрали

ТАСС, 2 сентября.. Возобновление проекта строительства железной дороги Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край) зависит от расширения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали. Об этом ТАСС сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг.

Строительство первой для Тувы железной дороги, которая позволит осуществлять полноценную разработку Элегестского угольного месторождения и соединит регион с Транссибом, - один из основных транспортных проектов в регионе. Она должна была строиться на основании концессионного соглашения, заключенного между "ТЭПК "Кызыл - Курагино" и России в лице Росжелдора. В апреле правительство России поручило Росжелдору подписать соглашение с "ТЭПК "Кызыл - Курагино" о приостановке концессии на строительство на срок до пяти лет.

"Расширение пропускной способности Байкало-Амурской магистрали в восточном направлении может открыть горизонты для нас, появится возможность вывозить уголь", - сказал Ховалыг, подчеркнув, что сейчас автомагистраль занята грузами угля с Кузбасса.

Реконструкция Байкало-Амурской магистрали

В начале августа началась реконструкция Байкало-Амурской магистрали. Ожидается, что это к концу 2024 года увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок.

Протяженность железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино должна составить около 410 км, из которых 290 км будут пролегать по территории Красноярского края и 120 км - по территории Тувы. Планировалось, что ветка сможет пропускать 19 пар поездов в сутки, объем грузоперевозок составит 15 млн т в год.

В апреле 2019 года РЖД подписали договор "ТЭПК "Кызыл - Курагино" на строительство линии. Тогда сообщалось, что инвестиции в проект должны составить около 126,6 млрд рублей, а срок строительства - 4,5 года. Строительство должно вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.

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