Новый завод по переработке рыбы появится на Камчатке в 2021 году в рамках "квот под киль"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новый рыбоперерабатывающий завод появится на западном побережье Камчатки до конца 2021 года в рамках программы "Квоты в обмен на инвестиции", сообщил в четверг председатель рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергей Тарусов на сессии "Инвестквоты 2.0: путь к интенсивному развитию" Восточного экономического форума.

"В этом году закончим строительство берегового завода на западном побережье Камчатки в поселке Октябрьский в рамках программы "Квоты в обмен на инвестиции". Безусловно, этот пятилетний период [использования программы] дал нам как опыт по строительству флота, так и по строительству береговой инфраструктуры. Я полностью поддерживаю, что программу инвестирования нужно продолжать - упор на развитие глубокой переработки рыбы являлся своевременным и правильным, потому что самое главное - это позволит нам устранить зависимость российского переработчика от переработчиков стран третьего мира", - сказал Тарусов.

Предприятие в рамках инвестпрограммы уже построило три судна, которые работают на Камчатке, всего за четыре года построят еще четыре судна такого типа. Также построили фабрику береговой переработки рыбы в Петропавловске-Камчатском.

Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина основали в 1929 году, он является одним из самых крупных рыбопромышленных предприятий в Камчатском крае и резидентом ТОР "Камчатка". Предприятие располагает рыболовецким флотом из 24 судов, заводами по переработке рыбы, холодильными мощностями на 3 тыс. т. Ассортимент продукции: свежемороженая рыба, морепродукты и субпродукты, консервы, пресервы и деликатесы.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.