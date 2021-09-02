В "Русагро" не ожидают дефицита сахара в в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" не ожидает дефицита сахара в России в 2021 году. Такую точку зрения высказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор "Русагро" Максим Басов.

"Дефицита сахара точно не возникнет, но точно мы это будем понимать в октябре. Еще очень много неопределенности, связанной с погодой", - сказал он.

Басов напомнил, что в этом году в России посевы свеклы увеличились "довольно значительно, процентов на 10". При этом он добавил, что несмотря на то, что в последнее время климатические погодные условия были не самые благоприятные, урожай свеклы и, соответственно, производство свекловичного сахара будет больше прошлого года.

Ранее "Русагро" начала сезон переработки сахарной свеклы. 1 сентября были запущены первые два завода в Тамбовской и Белгородской области. В течение следующих нескольких недель планируется запустить остальные сахарные заводы компании. В сахарное бизнес-направление "Русагро" входит 9 сахарных заводов, расположенные в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской области.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла на 81% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 17,6 млрд рублей.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.