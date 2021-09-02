Южнокорейское министерство объединения попросило увеличить свой бюджет до $1,1 млрд

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея, курирующее отношения с КНДР, запросило увеличить свой бюджет на 2022 год для реализации совместных проектов с Пхеньяном. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Сеуле представитель ведомства.

По его словам, для активизации межкорейского сотрудничества было запрошено выделение 1,27 трлн вон ($1,1 млрд), что на 1,9% больше, чем предусмотрено государственным бюджетом. "Министерство, в частности, считает необходимым увеличить расходы на мирное использование демилитаризованной зоны", - указал чиновник. Это включает, по его словам, строительство парка, обустройство пешеходных маршрутов вдоль демилитаризованной зоны, создание музея. Чиновник отметил, что 51,1% бюджета министерства должны составить затраты на гуманитарное сотрудничество с КНДР, чуть меньше - на экономические проекты.

Ведомство просит увеличить свой бюджет, несмотря на то что межкорейские отношения переживают длительный период застоя. С 2019 года Пхеньян игнорирует призывы Сеула к диалогу и предложения о сотрудничестве, в том числе в сфере борьбы с пандемией.