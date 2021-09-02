Власти Владивостока заключили на ВЭФ соглашение о реконструкции старейшего в городе парка

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Администрация Владивостока, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и "ИнфраВЭБ" в четверг на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве для реализации проекта по развитию парка Минного городка, сообщила администрация города. Документ подписали замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков, глава Владивостока Константин Шестаков, зампредседателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов и гендиректор АО "ИнфраВЭБ" Денис Ноздрачев.

"Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях реализации проекта по развитию парка Минного городка заключила администрация Владивостока с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и "ИнфраВЭБ" сегодня, 2 сентября, на площадке Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает работу с потенциальным концессионерами, оценку коммерческой окупаемости проекта и проработку вопросов привлечения потенциальных арендаторов.

Как отметила администрация города, проект парка Минного городка разработан на основе пожеланий горожан. В 2019 году после многочисленных просьб отремонтировать территорию был проведен широкий опрос, итоги которого и были учтены в ходе разработки концепции.

"К сожалению, необходимой суммы в городском бюджете нет, поэтому реконструкция будет проводиться поэтапно, в зависимости от объема поступления денежных средств. В том числе рассматривается вопрос реконструкции парка на условиях государственно-частного партнерства", - уточняется в сообщении администрации. В 2020 году власти города начали приводить в порядок территорию парка, до конца этого года планируется строительство детского велотрека.

Парк Минного городка в современном виде был построен во Владивостоке в 1985 году. На площади 37 га расположены три живописных озера и густо заросшие деревьями склоны. В советское время парк был популярен как место отдыха и развлечений, но с начала 1990-х годов пришел в запустение и начал разрушаться. Территория объекта тесно связана с историей основания Владивостока, в конце XIX века в нем располагались склады с боеприпасами. В 1940-е годы объект был очищен от боеприпасов.