Детский авиационный "Кванториум" планируется создать в Арсеньеве

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" планирует создать детский авиационный технопарк в приморском городе Арсеньеве. Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, такая идея прозвучала в четверг на встрече гендиректора холдинга с главой правительства Приморья Верой Щербиной на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, у холдинга есть идея создать в Арсеньеве авиационный "Кванториум". "Мы бы хотели открыть для детей авиационный "Кванториум". Такой опыт у нас есть, мы софинансировали подобный проект в башкирском городе Кумертау с населением 60 тыс. человек", - сказал Богинский, которого процитировали в пресс-службе.

Как сообщила на встрече глава правительства Приморья Вера Щербина, власти края готовы поддержать проект. Кроме этого, по поручению президента РФ Владимира Путина в регионе разрабатывается план социально-экономического развития Арсеньева, где базируется авиационное предприятие завод "Прогресс". Планируется масштабное благоустройство парков, скверов. "Особое внимание уделим вопросам здравоохранения, образования, социальной политики, культуры", - цитирует пресс-служба Щербину.

Накануне глава региона Олег Кожемяко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил издать указ о праздновании в 2022 году 150-летия с рождения ученого и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, а также поддержать создание памятника и сквера в названном в его честь городе. Город расположен в центре Приморского края. Его население составляет около 52 тыс. человек. Градообразующие предприятия - авиастроительный завод "Прогресс" и завод "Аскольд".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.