Власти РФ в 2022 году проанализируют правоприменение в сфере ОСАГО и лизинга транспорта

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мониторинга правоприменения на 2022 год. Работа будет заключаться в сборе, анализе и оценке информации о применении действующих норм на практике, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил план мониторинга правоприменения на 2022 год. <...> По результатам мониторинга принимаются решения о совершенствовании правового регулирования в тех или иных отраслях. План мониторинга формируется Минюстом по предложениям министерств, ведомств и регионов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 2022 году Минфину при участии Банка России поручено оценить правоприменение в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. К данной работе будут привлечены также МВД, Минтранс и Федеральная антимонопольная служба.

"Эти же министерства и ведомства займутся анализом правовой ситуации в сфере аренды и финансовой аренды (лизинга) транспортных средств", - добавили в правительстве.

Кроме того, по инициативе губернаторов Санкт-Петербурга и Курганской области, а также Законодательного собрания Красноярского края в план мониторинга на 2022 год включен анализ правоприменения в сфере обращения с животными. А ряд министерств и ведомств, в том числе Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минцифры, осуществят комплексную оценку законодательства, связанного с применением цифровых технологий в образовании и госуправлении.