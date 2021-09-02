Инвестпрограмма "Россетей" в 2022 году составит около 300 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиционной программы группы "Россети" в 2022 году сформируется на уровне около 300 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в ходе Восточного экономического форума генеральный директор компании Андрей Рюмин.

"По инвестиционной программе в принципе цифры похожи на этот год - в районе 300 млрд рублей", - сказал он.

Рюмин добавил, что капитальные затраты "Россетей" в Дальневосточном федеральном округе в следующем году могут вырасти в связи с реализацией проектов в рамках расширения Восточного полигона.

Ранее сообщалось, что инвестиции группы в 2021 году составят около 365 млрд рублей, а на ближайшие пять лет - 1,55 трлн рублей.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА. Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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