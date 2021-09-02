Власти Кузбасса рассчитывают на сокращение госдолга благодаря стабилизации угольного рынка

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Преодоление угольного кризиса двух минувших лет и рост цен на него на мировых рынках позволят Кузбассу сократить размер госдолга, который на сегодня составляет порядка 64 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил в четверг губернатор Сергей Цивилев.

"Сейчас кризис в угольной отрасли миновал, цена на уголь достойная, наши угольщики начинают набирать обороты. Мы ожидаем, что наши доходы с этого года [будут] выше, чем мы закладывали, в связи с ростом цен. Мы смогли накопить небольшой запас средств до кризиса, но этим мы не погасим весь долг. У нас должен быть другой бизнес, который позволил бы нам проходить эти кризисы без больших потерь", - сказал Цивилев.

Экономика Кемеровской области находилась в кризисе с 2019 года, дефицит регионального бюджета в течение двух лет увеличивался и на начало 2021 года составлял порядка 14 млрд рублей. Это было связано со значительным снижением налоговых поступлений от угольных предприятий, которые сокращают объемы добычи из-за трудностей с вывозом угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по железной дороге. Властями региона был взят курс на активную диверсификацию экономики и привлечение инвестиций в неугольные сферы, в частности, в туризм, металлургию, химическое производство для ухода от сырьевой зависимости.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, сейчас по темпам роста налоговых и неналоговых доходов Кузбасс опережает другие регионы Сибири. При этом основной прирост налоговых платежей в бюджет в 2021 году обеспечивают не связанные с добычей угля отрасли: вдвое в первом полугодии увеличились платежи от металлургических предприятий, в 2,5 раза - от химических, в 1,7 раза - от энергетических. Компании малого и среднего бизнеса также показывают рост платежей на 23% к уровню 2020 года.

"Благодаря значительному росту собственной доходной базы бюджета (+32%), который существенно превосходит темпы роста расходной части бюджета (+1%), консолидированный бюджет Кузбасса в текущем году исполняется с профицитом, который, по последним данным на 1 августа 2021, составляет 9,2 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.