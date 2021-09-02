При участии студентов ДВФУ создали покрытие для поездов, снижающее вред экологии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября /ТАСС/. Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в инжиниринговом центре "РЖД технологии" создали специальное покрытие для поездов, которое снижает негативное влияние на природу, сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) исполняющий обязанности ректора вуза Алексей Кошель.

"У нас созданы уже первые инжиниринговые центры крупных компаний, корпораций, которые действуют на площадке Дальневосточного федерального университета, есть уже первые разработки, которые студенты сейчас презентуют. Например, сейчас совместно с "РЖД технологии" и Санкт-Петербургским госуниверситетом реализуется проект специального нанопокрытия для железнодорожных поездов, которое на основе эффекта фотоиндукционной супергидрофильности даст возможность уменьшить негативное влияние поездов на экологию, потому что отпадет необходимость постоянной мойки подвижного состава", - рассказал Кошель.

В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина на острове Русский формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс. Его задачами является создание комфортной среды для реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, космической деятельности, беспилотного и морского транспорта, экологии и других, размещение инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок ведущих российских технологических компаний и иных заинтересованных организаций.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.