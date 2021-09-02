Число поданных ДДУ на Дальнем Востоке за семь месяцев выросло на 31%

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Число поданных заявлений на регистрацию договоров долевого участия по Дальневосточному федеральному округу выросло на 31% за семь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 22 тыс. заявлений. Об этом сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова в четверг на Восточном экономическом форуме.

"По долевому участию в строительстве за семь месяцев 2021 года по Дальневосточному федеральному округу [заключено] порядка 22 тыс. [договоров]. В целом по ДФО наблюдается значительный рост количества поданных заявлений на регистрацию ДДУ. В сравнении с тем же периодом 2020 года рост на 31%", - сказала Мартынова.

По ее словам, по всем регионам Дальнего Востока в электронном виде подается около 22% заявлений на регистрацию договоров долевого участия. Из них наиболее высокие показатели показывают Забайкальский край - 82%, Сахалинская область - 70% и Бурятия - 66%.

Кроме того, за семь месяцев 2021 года в ДФО подано на регистрацию 94 тыс. ипотечных сделок, из них 23 тыс. - в Приморском крае, 17 тыс. - в Хабаровской крае, 10 тыс. - в Амурской области. По Дальнему Востоку среди регионов-лидеров по доле электронной ипотеки - Амурская область (60%), Камчатский край (54%), Магаданская область и Чукотский автономный округ (по 59%).

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.