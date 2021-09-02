ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. МТС запустила аналитическую цифровую платформу "МТС.Регион". Пользователи смогут самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные Big Data МТС. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил вице-президент МТС по развитию инфраструктуры Игорь Егоров.

"МТС запустила аналитическую цифровую платформу "МТС.Регион", которая поможет органам государственной власти принимать эффективные управленческие решения на основе актуальных данных о численности, составе населения регионов и туристических потоках", - сказал он.

Платформа дает возможность пользователям самостоятельно получать и обновлять обезличенные данные Big Data МТС по заданным параметрам. Регионы могут запрашивать информацию о фактической численности населения и его социально-демографическом составе, ежедневных и сезонных миграциях, туристических потоках и другие данные.

"Вклад в создание платформы внесли эксперты Дальневосточного федерального университета, который принимает участие в разработке алгоритмов и методологии исследований", - добавил Егоров.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.