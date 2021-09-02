Песков не исключил участие Путина в саммите G20 по Афганистану, если он состоится

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати по Афганистану, если инициатива о его проведении будет согласована. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, итальянская сторона проговаривает это сейчас с другими странами. Перед тем, как это организовать, нужно понять позиции всех остальных стран, - сказал Песков. - Италия же готовится еще принять "двадцатку" (очередной саммит G20 - прим. ТАСС). Посмотрим, если до октября будет потребность для экстраординарного саммита, виртуального, то я не сомневаюсь, что, конечно, президент Путин примет участие".

"[Тема] поднималась. Помимо Москвы, нужно еще согласовывать с целым рядом государств. Только после этого организаторы будут принимать решение", - добавил он, отвечая на вопрос, вела ли Италия предметный диалог с РФ по вопросу проведения этого саммита.

Песков напомнил, что вопрос о саммите также обсуждался в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Рим на прошлой неделе.

Председательствующая в Группе двадцати Италия занимается организацией чрезвычайного саммита "двадцатки" по Афганистану. Итальянские СМИ предполагают, что он может пройти в середине сентября.