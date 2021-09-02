Песков прогнозирует интересную дискуссию на пленарной сессии ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума не будет отвечать на вопросы из зала, но дискуссия будет интересной, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопросы из зала - наверное вряд ли, как правило, сейчас без вопросов", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Он обратил внимание на то, что в пленарной сессии примут участие "три главы государства и модератор достаточно опытный в плане ведения пленарной сессии на Восточном форуме". "Я думаю, и так будет интересно", - дал прогноз Песков.

На пленарной сессии Восточного экономического форума 3 сентября по видеосвязи выступят президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, модератором сессии будет Сергей Брилев.

По словам Пескова, отдельных встреч Путина с инвесторами в рамках Восточного экономического форума не планируется.

"Нет, двусторонние встречи [с инвесторами] не планируются. Президент до пленарки завтра встретится с участниками и модераторами различных панелей. Собственно, среди них и будут инвесторы и представители бизнеса, и они детально расскажут президенту о том, что, собственно, обсуждалось на этих панелях", - сказал представитель Кремля.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.