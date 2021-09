"Русагро" будет поставлять подсолнечное масло в китайскую розничную сеть

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" подписал соглашение о поставках подсолнечного масла в китайскую розничную сеть Hema. Об этом говорится в сообщении компании.

"Русагро" подписала договор с Shanghai Hema Internet of Things Co. Ltd. на поставку подсолнечного масла под торговой маркой "Лето Красно" в Hema - китайскую розничную сеть, которая принадлежит Alibaba Group Holding Limited. Продажи нашей продукции будут осуществляться на территории всего Китая через онлайн приложение", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, в настоящее время продукция отгружена на 7 распределительных центров в городах Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Чэнду, Сиань, Ухань, Цзясин. Также, в целях развития онлайн продаж был открыт специализированный магазин "Русагро" на маркетплейсе JD.com, где представлена масложировая продукция.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81% и составила 17,6 млрд руб.