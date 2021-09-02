ВТБ в ближайшее время завершит процесс вхождения в капитал "Первого канала"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВТБ в ближайшее время может финализировать сделку по вхождению в капитал "Первого канала", сообщил журналистам председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2021.

"Мы считаем, что "Первый канал" вполне может зарабатывать приличные очень деньги и платить дивиденды, чего раньше не было. Поэтому мы, в общем-то, все процедуры фактически завершили. Я думаю, мы сейчас, в ближайшее время, будем собирать совет директоров. Я думаю, что мы завершим процесс вхождения в акционерный капитал. Все страхи, которые были у менеджмента перед этим и у нас, они сейчас как-то нивелированы. Я думаю, мы понимаем, что нужны друг другу", - сказал он.

Костин отметил, что "Первый канал" - это очень важный актив, поэтому достаточно большое время заняли переговоры с государством, с менеджментом компании.

20 марта 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ, согласно которому ВТБ вернется в число негосударственных акционеров "Первого канала".

В марте 2019 года ВТБ приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. 23 сентября 2020 года ВТБ вышел из капитала телеканала.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.