"Аэрофлот" намерен завершить в октябре перенос систем бронирования в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует завершить в октябре 2021 года процесс переноса систем бронирования в Россию. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов.

"Мы идем по плану - перенос завершится в октябре этого года. Постановление перенесли, но мы наш план подтвердили. В любом случае на нашей работе процесс переноса никак не отразится технически", - сказал он.

Весной правительство РФ перенесло срок локализации систем бронирования авиабилетов для внутренних перелетов на год - с ноября 2021 года на октябрь 2022 года.

Изначально предполагалось, что серверы и базы данных для бронирования и продажи билетов на внутрироссийские авиаперевозки и регистрации на рейс должны быть размещены в России до 1 января 2020 года.

На данный момент авиакомпании используют в большинстве случаев иностранные системы бронирования - Sabre ("Аэрофлот"), SITA, Navitair. Также на рынке используются российская "Сирена-тревел" и "Национальная система бронирования". Ранее предполагалось, что переход на российские системы бронирования будет осуществлен за счет создания СП иностранной компании с контрольной долей у российского партнера (серверы такого СП должны быть расположены в России).

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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