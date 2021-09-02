Глава "Аэрофлота": зарплата пилотов связана с вопросом восстановлением объема перевозок

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вопрос повышения зарплаты пилотов "Аэрофлота" увязан с восстановлением рынка авиаперевозок. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

Ранее "Аэрофлот" анонсировал повышение зарплат бортпроводникам с 1 сентября (теперь рядовой бортпроводник компании получает от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц), а также поэтапное повышение зарплаты летчиков.

"Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это (новая система оплаты труда - прим. ТАСС) будет честная и весомая цифра, - сказал Полубояринов. - Условно говоря, если рынок российский следующим летом будет так же себя вести, как в этом, а международный восстановится хотя бы на 70%, то наверное можно будет говорить о восстановлении "доковидного" объема зарплат летчиков".

Как ранее сообщал ТАСС Полубояринов, "Аэрофлот" обсуждает с первичной профсоюзной организацией возможность изменения системы расчета заработной платы летному составу. Она еще не утверждена, повышение зарплаты будет происходить поэтапно. Первое повышение зарплаты планируется вместе с переходом на зимнее расписание полетов, то есть уже в конце октября - начале ноября.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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