Мишустин на "Новом знании" назвал неизбежной трансформацию рынка труда

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Трансформация рынка труда в условиях цифровизации неизбежна, но этого не нужно бояться, новые технологии должны помогать людям. Такое мнение высказал в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках всероссийского марафона "Новое знание".

Он отметил, что предыдущие три промышленные революции каждый раз вызывали у людей беспокойство, ожидания массовой безработицы. "Однако, как показал опыт всех трех революций, использование новых технологий действительно приводило к сокращению рабочих мест в отдельных отраслях, но одновременно с этим росли производительность труда и экономика в целом, появлялись новые дополнительные рабочие места в других отраслях, которые возникали", - сказал Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что и нынешние страхи общества понятны. "При этом трансформация рынка труда все равно неизбежна, она уже ощущается. И мы не должны бояться этого, должны идти в ногу со временем, более того, даже опережать его, изобретая новые технологии", - сказал премьер.

По его словам, "человек не должен догонять технологии, переобучаться, терять работу при автоматизации и цифровизации функций, а наоборот, технологии должны идти навстречу человеку, позволять людям выполнять более сложную работу, зарабатывать больше и жить лучше". Иначе, продолжил Мишустин, "когда человек догоняет технологию, это ведет к социально-экономическому неравенству, региональным разрывам, чувству нестабильности в обществе, боязни потерять рабочее место и, как следствие, глубокой неудовлетворенности старших поколений и политической поляризации молодых". "Когда технологии идут навстречу человеку, расширяют его возможности с текущими навыками для выполнения более сложных услуг, то это, наоборот, путь к уменьшению неравенства, и, как следствие, снижению бедности и росту доходов", - сказал Мишустин.