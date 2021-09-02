Число интернет-магазинов в Чувашии к 2026 году вырастет до 700

ТАСС, 2 сентября. Власти Чувашии намерены к 2026 году увеличить число зарегистрированных на территории региона интернет-магазинов с 440 до 700. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"Мы планируем увеличить число зарегистрированных на территории республики интернет-магазинов с нынешних 440 до 700 к 2026 году", - сказал собеседник агентства.

Николаев добавил, что для реализации этой цели появятся региональные системы стимулирования создания и использования маркетплейсов и иных цифровых платформ. "Учитывая потенциал развития, сектор электронной торговли становится стратегическим", - пояснил он.

Глава республики уточнил, что внедрение современных технологий откроет новые возможности для повышения конкурентоспособности региональной продукции. "Это не только интернет-торговля, но и сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи. Если в Китае приходится 30 онлайн-покупок на душу населения в год, в Японии - порядка 25, то в России - чуть больше пяти", - добавил Николаев.