Мантуров не исключает дальнейших остановок автозаводов из-за дефицита компонентов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг не исключает дальнейших остановок автозаводов в РФ из-за дефицита компонентов, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ.

"Я не исключаю их", - сказал он.

Мантуров отметил, что результат от локализации в РФ производства чипов для авто будет ощутим в 2023 году. "Конечно, сегодня радиоэлектронщики этим занимаются, но этот результат в 2023 г. мы ощутим. Но этот период - полтора года - он, к сожалению, будет для нас серьезным вызовом", - подчеркнул министр.

По его словам, для производства нужны чипы размером до 90 нанометров. "Там не требуется размер больше, чем 90 нанометров, а 90 нанометров у нас производится на "Микроне". Более того, вся архитектура и документация принадлежит нам", - сказал Мантуров.

Министр добавил, что Минпромторг ожидает, что к 2030 г. в РФ будут перерабатывать около 30 тыс. батарей для электромобилей против 3 тыс. батарей в 2020 г. В РФ есть две компании по переработке батарей, в том числе с участием Ростатома, сказал он.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.