Мосбиржа запустит биржевые торги соей и сельхозпродукцией до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Московская биржа, Минвостокразвития и компания "Русагро" заключили соглашение об организации биржевых торгов соей и другой сельскохозяйственной продукцией, которую производят предприятия Дальнего Востока. Соглашение о сотрудничестве заключено в ходе Восточного экономического форума, сообщили в пресс-центре Мосбиржи.

"Запуск торгов состоится до конца 2021 года. Это позволит увеличить объемы выращивания масличных культур на Дальнем Востоке за счет возможности долгосрочного планирования и обеспечения оборотными средствами производителей, обеспечить сырьевой базой российских переработчиков, поднять объемы экспорта переработанной продукции", - пояснил замминистра Минвостокразвития Анатолий Бобраков.

Помимо этого, стороны договорились о сотрудничестве в сфере повышения привлекательности биржевого товарного рынка для сельхозпроизводителей Дальнего Востока. Стороны заинтересованы в продвижении и популяризации биржевой торговли среди переработчиков, экспортеров и трейдеров, следует из сообщения Мосбиржи.

"Подписание соглашения - положительный шаг в развитии свободной торговли масличными культурами в нашей стране", - сказал генеральный директор "Росагро" Максим Басов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.