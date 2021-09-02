Путин: Россия будет сотрудничать со всеми заинтересованными странами на Севморпути

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин заверил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, в том числе с западными, по использованию Северного морского пути (СМП). Об этом он рассказал в ходе общения с курсантами во время посещения Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

"Все хотят сюда, в том числе так называемые не региональные державы", - подчеркнул Путин. "Мы будем работать со всеми нашими коллегами в рамках международного права, а это Конвенция 1982 года", - заверил он, сделав акцент на том, что значительная часть благоприятного по условиям ледовой обстановки маршрута проходит по внутренним водам России, что создает колоссальные конкурентные преимущества. "Но это не значит, что мы собираемся кого-то ограничивать, нет. Мы осуществляем эти проводки, и лоцманские проводки. И будем работать со всеми, кто хочет. Мы в этом заинтересованы сами", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что обсуждал эту тему с президентом США Джо Байденом в Женеве. "В Швейцарии встречался со своим коллегой американским. И они хотят этим заниматься. Хотят участвовать в этой работе. И страны Азиатского региона, и Индия, и Китай, и поюжнее - для всех интересно. Будем работать. Так что работы точно хватит, особенно с развитием ледокольного флота", - заключил он.