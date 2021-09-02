"Сбер" и "Русская рыбопромышленная компания" подписали соглашение на $400 млн

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Сбер" и "Русская рыбопромышленная компания" в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о финансировании строительства четырех больших морозильных рыболовецких траулеров в объеме $400 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сбер" выступит кредитором и финансовым партнером предприятия. Рыболовецкие суда планируют строить в Санкт-Петербурге. Всего для РРПК будет построено 11 супертраулеров - самых крупных и технологически насыщенных российских рыбопромысловых судов. Первое судно уже прошло промысловые испытания. Еще шесть судов находятся на разных стадиях готовности на Адмиралтейских верфях (три судна спущены на воду, ведется монтаж фабрик). Новое соглашение даст толчок к строительству следующих четырех судов. После спуска на воду все траулеры направятся в Приморье для пополнения рыбодобывающего флота РРПК", - сказано в сообщении.

РРПК является давним партнером "Сбера". "Мы рады инвестировать в компанию, которая усиленно развивает рыболовецкий флот на Дальнем Востоке и является одним из крупных работодателей в регионе", - сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Председатель совета директоров ООО "Русская рыбопромышленная компания" Глеб Франк также отметил, что новые суда-супертраулеры отличаются своей производительностью. Они "не только могут вылавливать 60 тыс. тонн рыбы в год, но и эффективно ее перерабатывают". Данные суда отличаются от уже существующих тем, что могут делать продукты для конечных рынков - филе и сурими. Они суперэкологичны: потребление пресной воды сведено к нулю, углеродный след супертраулера самый низкий среди судов рыбопромыслового флота, поясняет Франк. Получение всех судов серии планируется в течение 4-5 лет.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.