Сервис кикшеринга пожаловался в Генпрокуратуру после изъятия полицией самокатов в Томске

ТОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Кикшеринговая компания Whoosh обратилась с жалобой в Генеральную прокуратуру РФ по факту изъятия и ареста сотрудниками полиции половины парка электросамокатов компании в Томске. По мнению сервиса, самокаты арестовываются незаконно, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

В августе сотрудники полиции начали изымать электросамокаты сервиса кикшеринга на улицах Томска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, им "поступили сообщения о нахождении на территории города Томска бесхозного имущества", оно было аресстовано. Также полицейские начали проверку, чтобы "принять решение в соответствии с законодательством". Сервис временно прекратил прокат электросамокатов в городе.

"Компания подала жалобу на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. По состоянию на конец августа половина парка электросамокатов Whoosh в Томске (189 штук) находится под арестом полиции. Изъятие самокатов с улиц происходило последовательно весь август. Причина изъятия в письменной форме представителям компании не была представлена", - сообщили в пресс-службе.

Действия правоохранителей компания считает незаконными. "Многие действия сотрудников правопорядка, на наш взгляд, выпадают из правового поля. С весны 2021 года Whoosh находится в диалоге с администрацией относительно регулирования [проката] электросамокатов в городе. По примеру других городов РФ мы предоставили проект соглашения с городом, которое должно сформировать базовые требования к самим электросамокатам и организации сервиса: скорость, количество и формат парковок, зоны запрета движения", - также сообщили в пресс-службе.

По данным компании, с апреля - времени захода на рынок города - по август 2021 года электросамокатами воспользовалось 50 тыс. жителей и гостей Томска. За этот период в Томске произошло два столкновения электросамокатов с другими транспортными средствами: одно на пешеходном переходе с автомобилем, другое - на тротуаре с велосипедом, а также три случая получения травм легкой и средней степеней тяжести.