Проводить платежи разрешат не только через банки

В своем докладе "Совмещение видов деятельности на финансовом рынке" регулятор предлагает предоставить небанковским финансовым организациям и нефинансовым организациям право на два вида услуг:

- инициировать переводы от имени клиентов (составлять с согласия клиентов распоряжения и направлять их в кредитные организации, в которых открыты банковские счета клиентов);

- осуществлять переводы (агрегировать безналичные платежи, обеспечить функцию эквайринга (прием карточных и онлайн-платежей), открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними).

Другими словами, в банк за списанием денег за покупку сможет обращаться не покупатель, а продавец. Но покупатель должен будет дать согласие на такое обращение от его имени. А при получении права на эквайринг продавцы окажутся избавлены от необходимости заключать договор с банком-эквайером и могут напрямую взаимодействовать с банком — эмитентом карты. Также они получат доступ к платежным системам, в том числе к Системе быстрых платежей, разработанной ЦБ.