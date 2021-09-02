Проводить платежи разрешат не только через банки

Банк России выступил с инициативой расширить возможности целого сегмента российских компаний. Регулятор обсуждает с бизнес-сообществом предложение разрешить осуществлять денежные переводы и принимать платежи от покупателей непосредственно продавцам товаров и услуг, а не только банкам и специальным операторам платежных систем.
Как обстоят дела сейчас?
Сейчас при любой схеме безналичных расчетов между потребителем и, например, магазином в ней участвуют банки. Банк-эквайер, с которым у магазина заключен договор на обслуживание, и банк-эмитент, выпустивший карту, которой расплачивается покупатель. Если речь идет не о покупке товаров или услуг, а о переводе средств по счетам (или без открытия счета), в цепочке появляется компания-оператор платежной системы, включенная в реестр ЦБ. За каждую операцию финансовые посредники берут комиссию, которая может доходить до 3–4% от суммы платежа. При этом никто, кроме банков и компаний-операторов, операций по переводу денег проводить не может.
Что предлагает разрешить ЦБ?
В своем докладе "Совмещение видов деятельности на финансовом рынке" регулятор предлагает предоставить небанковским финансовым организациям и нефинансовым организациям право на два вида услуг:
- инициировать переводы от имени клиентов (составлять с согласия клиентов распоряжения и направлять их в кредитные организации, в которых открыты банковские счета клиентов);
- осуществлять переводы (агрегировать безналичные платежи, обеспечить функцию эквайринга (прием карточных и онлайн-платежей), открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними).
Другими словами, в банк за списанием денег за покупку сможет обращаться не покупатель, а продавец. Но покупатель должен будет дать согласие на такое обращение от его имени. А при получении права на эквайринг продавцы окажутся избавлены от необходимости заключать договор с банком-эквайером и могут напрямую взаимодействовать с банком — эмитентом карты. Также они получат доступ к платежным системам, в том числе к Системе быстрых платежей, разработанной ЦБ.
Кто сможет претендовать на новые возможности?
Компании, которые решат оказывать подобные услуги, получат статус "небанковские поставщики платежных услуг (НППУ)". Специальных условий для получения статуса НППУ (например, лицензии) не предполагается. Организации достаточно будет войти в реестр Центрального банка. Тем не менее по факту ограничения, конечно, будут. ЦБ станет предъявлять требования к финансовой устойчивости компаний, а также смотреть на организацию управления рисками, обеспечение информационной безопасности и другие технические условия. Средства клиентов НППУ должны будут хранить на отдельных специальных счетах, чтобы минимизировать риск их утраты при проблемах у самой компании. Тем более что в систему страхования вкладов эти клиентские средства входить не будут.
К чему это приведет?
Появление НППУ должно привести к снижению издержек при обслуживании карт. Такое мнение высказал зампред Банка России Владимир Чистюхин, комментируя на пресс-конференции выводы, содержащиеся в докладе. В конечном счете это может привести и к снижению стоимости товаров и услуг для конечного потребителя.
Кроме того, по словам представителя регулятора, данное нововведение поможет клиентам получать больше услуг (в том числе финансовых) в режиме "одного окна", а поставщикам услуг — выстраивать собственные экосистемы.
Как быстро заработает?
Не в ближайшей перспективе. До 1 октября Банк России ждет замечаний, уточнений и предложений по докладу от участников рынка, после чего начнется их обсуждение. По мнению Владимира Чистюхина, два года уйдет на подготовку и внесение изменений в законодательство и еще около трех лет — на переходный период. При этом зампред ЦБ отметил, что отдельные сложные вопросы могут потребовать и более долгой проработки.
Евгений Мазин