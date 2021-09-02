Минтранс поддерживает строительство моста на Сахалин

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минтранс поддерживает проект строительства моста с материка на Сахалин, но необходимо его четко просчитать, заявил министр транспорта Виталий Савельев в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию Дальневосточного федерального округа.

"Мост на Сахалин - да, этот проект прорабатывается. Уже есть точки входа-выхода, занимается этим пока РЖД, у них есть рабочая группа, я ознакомлен с проектом. Довольно интересный проект, но капиталоемкий. Поэтому здесь тоже надо все просчитать. Мы поддерживаем этот проект", - сказал министр.