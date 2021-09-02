ФАО сообщила о росте мировых цен на продовольствие в августе

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары снова вернулись к тенденции роста. Как сообщила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), в августе зафиксирован стремительный рост мировых цен на продовольственные товары, в том числе значительное повышение международных котировок сахара, пшеницы и растительных масел.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в августе составило 127,4 пункта, что на 3,1% выше по сравнению с июльским показателем и на 32,9% выше показателя за тот же период 2020 года.

В частности, Индекс цен на сахар ФАО вырос на 9,6% по сравнению с июльским показателем на фоне опасений в связи с ущербом от заморозков в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером этого товара. При этом сдерживанию роста цен способствовали хорошие прогнозы на урожай в Индии и Европейском союзе, а также снижение цен на сырую нефть и ослабление бразильского реала.

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в августе оказалось на 3,4% выше, чем в июле. Мировые цены на пшеницу выросли на 8,8% в результате ухудшения прогнозов на урожай в нескольких крупных странах-экспортерах, включая Россию, указывается в сообщении ФАО. Однако объемы предложения зерновых в мире остаются на достаточно высоком уровне несмотря на снижение прогнозов производства, констатирует ФАО.

В июне и июле было зафиксировано снижение цен на продовольствие после 12 месяцев непрерывного роста. Как поясняют эксперты, ценоформирование обусловлено в основном соотношением спроса и предложения, вариации которых продиктованы объективными условиями урожайности, зависящей от природных и прочих факторов. Свои коррективы в уровень предложения вносит продолжающаяся в мире пандемия коронавируса.