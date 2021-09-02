Паводки ежегодно угрожают 12,5 млн россиян

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Около 12,5 млн россиян проживают в зоне риска опасных паводков. В ближайшие годы запланированы строительство и реконструкция 58 дамб в таких регионах, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"На таких территориях паводкоопасных живет порядка 12,5 млн человек", - сообщил он на II Просветительском форуме "Новое Знание" на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Козлова, строительство и реконструкция 58 дамб планируется в России в ближайшие годы. Наиболее остро ситуация с защитными сооружением наблюдается в Бурятии, Чите, Еврейской автономной области.

"Мы составили список дамб, который включает 58 объектов. Теперь ждем решения наших коллег из министерства финансов, чтобы начать финансировать приоритетные. В Комсомольске-на-Амуре надо строить дамбы, в Бурятии, Чите, Еврейской автономной области, то есть большая работа предстоит", - отметил министр.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.