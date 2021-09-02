Малайзия отменила запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

ТАСС, 2 сентября. Управление гражданской авиации Малайзии отменило установленный два года назад запрет на коммерческие рейсы самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в опубликованной в четверг новой директиве по безопасности.

"По завершении изучения, проверок и консультаций с разными заинтересованными сторонами, Управление гражданской авиации Малайзии отменяет директиву по безопасности от 13 марта 2019 года, которая запрещала эксплуатацию Boeing 737 [MAX]", - сообщается в документе.

По данным авиарегулятора, помимо Малайзии, на данный момент 176 государств сняли запрет на эксплуатацию этой модели самолета.

Малайзия приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX в марте 2019 года после двух катастроф, случившихся 29 октября 2018 года и 10 марта 2019 года с самолетами компаний Lion Air и Ethiopian Airlines.