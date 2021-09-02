ЕБРР выделил $165 млн на модернизацию тепловой инфраструктуры Киева

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдал кредит на €140 млн ($165 млн) коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", которое оказывает услуги по отоплению и водоснабжению в столице Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг релизе финансовой организации со штаб-квартирой в Лондоне.

Отмечается, что данные средства пойдут на развитие тепловой инфраструктуры Киева с целью "повысить энергоэффективность и улучшить качество услуг" для местных жителей. Еще €25 млн ($30 млн) на эти цели "Киевтеплоэнерго" предоставила Киевская городская государственная администрация. "Соответствующие инвестиции позволят сэкономить более 25 тыс. кубометров воды ежегодно", - сказано в сообщении ЕБРР.

Банк подчеркнул, что всего за последние два года на поддержку украинской экономики из его средств было выделено $2 млрд. По этому показателю Украина входит в первую тройку инвестиционных направлений ЕБРР.