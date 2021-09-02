"Единая Россия" выступила за переход школ на российское ПО

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" выступает за использование в школах российского программного обеспечения. Об этом в четверг на совещании единороссов с правительством по поддержке IT-отрасли заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, которая входит в общефедеральную пятерку списка партии на выборах в Госдуму.

"Мы сейчас фиксируем, что во всех наших школах сейчас доминирует иностранное программное обеспечение. Мы очень хотим, чтобы в школах использовали отечественные операционные системы, чтобы офисное программное обеспечение, мессенджеры, электронная почта, видео-конференц-связь были отечественными разработками. И университеты, чтобы ими попользовались", - сказала Шмелева.

По ее словам, есть "качественные и надежные российские решения". "Конечно, нам надо стимулировать, чтобы именно такие решения приходили в школы, чтобы школы на них естественным образом переходили. Но не только школы и университеты. Хотя это ожидаемая мера, в общем, к ней коллеги готовы и хотят внедрять в образовательные программы использование именно такого программного обеспечения", - заверила она.

Шмелева также убеждена в необходимости расширения разработки отечественного ПО, "которое отвечает нуждам и современной школы, и современного образования".