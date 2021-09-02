Сноуден заявил, что действия IT-гигантов грозят монополизацией данных государством

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Нарушения прав пользователей IT-гигантами, которые начали напрямую проверять информацию и данные на личных устройствах граждан, несет прямую угрозу того, что эта функция впоследствии будет монополизирована государствами. Такое мнение выразил в четверг экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью в рамках марафона "Новое знание" в четверг.

"Компании больше не смогут принимать решения, что именно искать, эти решения будут принимать правительства. Подумайте, [например] Apple сможет отказать правительству США, России, правительству Китая или Германии, Франции, Великобритании? Разумеется, ответ - нет, не смогут, если они хотят по-прежнему продавать свои продукты и услуги в этих странах, и это опасно", - сказал он.

Он напомнил, что ранее Apple объявила о планах искать незаконный контент на устройствах своего производства еще до того, как эта информация окажется на их серверах. "Частные компании, разумеется, просматривают собственные данные на своих серверах, а сейчас это будет у вас на телефоне. Конечно, это вызывает беспокойство у массы людей по всему миру, - отметил он. - Как только Apple докажет, что это возможно, что они в состоянии искать какой-то определенный нелегальный контент, то, что противоречит законодательству, то это будет действительно серьезным нарушением приватности и прав пользователей".

По словам Сноудена, такая функция будет давать возможность Apple просматривать и искать различную личную информацию, хранящуюся на телефоне. "Сейчас они командуют вашим устройством, и если они находят что-то, что противоречит законодательству, то они маркируют этот материал как незаконный. А потом появятся новые категории - вы же не знаете, что они ищут. Здесь компания Apple переходит определенный барьер, она пересекает границы между вашими данными и их серверами, они начинают просматривать ваши телефоны, искать они там могут все что угодно - какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию", - добавил он.

В начале августа компания Apple сообщила, что будет проверять переписку и содержимое облачного сервиса iCloud на наличие фотосвидетельств детской порнографии. Как сообщила в четверг пресс-служба компании, необходимые технические средства будут внедрены в новых версиях программного обеспечения для всех своих устройств.